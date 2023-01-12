Провести дифференциацию размеров пособий многодетных матерей планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – План развития Министерства труда и социальной защиты нацелен на повышение эффективности принимаемых государством мер в социально-трудовой сфере. Об этом заявила глава министерства Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План развития министерства на 2023-2027 годы предусматривает пять стратегических направлений, которые нацелены на повышение эффективности принимаемых государством мер в социально-трудовой сфере», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что план предусматривает усиление адресной социальной поддержки.

«Она будет включать адресные меры упреждающего характера и адресную помощь для устранения последствий наступивших социальных рисков. Целевой контингент лиц, нуждающихся в соцподдержке, будет определяться на основе Цифровой карты семьи», – сказала Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда добавила, что особое внимание уделяется социальной поддержке семей с детьми.

Так, с 1 января увеличен период выплат по уходу за ребенком, с 2024 предусмотрено отчисление на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18-летнего возраста 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

«Также планируется дифференциация размеров пособий многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», - отметила Тамара Дуйсенова.



