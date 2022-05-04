Провести детальные проверки строительства ковидных госпиталей призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициировать детальные и открытые обществу проверки строительства ковидных госпиталей призывают депутаты фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По некоторым данным, в строительстве отдельных ковидных госпиталей со стороны BI Group использовались стройматериалы из разобранных зданий в регионах. К примеру, в поселке Опорный Атырауской области, который находится приблизительно в 300 км от города Атырау, было разобрано общежитие, предназначенное для работников ТШО. Данные стройматериалы отправили в Алматы для сооружения модульной ковидной больницы стоимостью в 5,5 млрд тенге госбюджетных средств», - сказал мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Было отмечено, что по качеству и затратам на возведение двух модульных больниц в Шымкенте и Алматы были заведены дела антикоррупционной службой, в алматинском госпитале ущерб государству был подтвержден аудиторской проверкой. Результаты расследования еще не оглашены.

В связи с этим депутаты считают необходимым: инициировать детальные и открытые обществу проверки ковидных госпиталей, построенных BI Group в регионах в 2020-2021 годах, на предмет предоставления медицинских услуг в рамках госзаказа, качества и обоснованности сметной стоимости их строительства с привлечением экспертов из Комитета строительства и ЖКХ МИИР, а также КазНИИСА; организовать проверку с участием Комитета внутреннего государственного аудита Минфина и ревизионных комиссий при маслихатах областей по всей стране для определения обоснованности и проведения сравнительного анализа строительных смет, заложенных в рамках закупок услуг по строительству ковидных госпиталей от BI из одного источника; скоординировать вышеназванные действия с Агентством РК по противодействию коррупции, ведущим расследование по вопросу возможного причинения ущерба государству в результате постройки ряда ковидных госпиталей в регионах со стороны BI Group, для получения объективной оценки обоснованности их смет и затрат при участии Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Счетного комитета.