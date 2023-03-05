Провести детальное обследование и усиление зданий в Жамбылской области предлагают сейсмологи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылскойобласти высока вероятность разрушительных землетрясений. Восемь из десяти районов области, где проживает 70% населения, находятся в сейсмоопасной зоне с возможностью землетрясения до 8 баллов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Южно-Казахстанского филиала АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА) Мухан Байтемиров обозначил проблемы обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений на территории Жамбылской области за последние несколько десятков лет, после уточнения сейсмологических условий по нормам сейсмостойкого строительства, а также в связи с изменением нормативов в отечественных СНиПах.

«В регионе увеличены показатели сейсмостойкости. Так, с 1981 года город Тараз переведен с 7-балльной зоны на 8-балльную. С 1998 года увеличена сейсмичность с 7 на 8 баллов в райцентрах Аса, Б.Момышулы, Кордай, Сарыкемер. В городах Шу и Жанатас сейсмичность повысилась с 6 на 7 баллов. Здания и сооружения, построенные до 1981 года в Таразе, до 1998 года в населенных пунктах Аса, Б.Момышулы, Кордай, Сарыкемер и до 2019 года в Жанатасе, не полностью соответствуют требованиям действующих норм сейсмостойкого строительства», - сказал Мухан Байтемиров.

По его словам, все здания и сооружения в городах Каратау и Шу до 1998 года, а в городе Жанатасе до 2019 года, построены вообще без учета требований сейсмических норм. Это относится и к прилегающим к этим горняцким городам населенным пунктам.

«Такое положение может привести к значительному ущербу в случае землетрясения расчетной мощности. Кроме того, по существующим нормам сейсмостойкого строительства в стране изменились требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий. То есть, построенные с учетом требований прежних норм здания не полностью соответствуют требованиям действующих норм. Практика показывает, что в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений также допускаются отклонения от требований норм», - подчеркнул спикер.

Сейсмостойкость зданий и сооружений зависит от соответствия объемно-планировочных и конструктивных решений требованиям норм сейсмостойкого строительства, а также от правильности эксплуатации. Для определения уровня сейсмобезопасности зданий проводится паспортизация объектов, для сейсмоопасных зданий проводится детальное обследование, разработка проекта усиления и строительно-монтажных работ по усилению. По требованиям действующих норм при проведении капремонта и реконструкции обязательно требуется сейсмоусиление.

Степень повреждения зданий при землетрясениях также зависит от соблюдения требований норм по эксплуатации зданий. Согласно правилам технадзора за состоянием зданий и сооружений, специалисты по эксплуатации зданий должны нести ответственность за несвоевременное выявление недостатков технического состояния конструкций и капитального ремонта. За допущенные нарушения и их последствия предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РК, отметил спикер.

«Технадзор за состоянием зданий осуществляется эксплуатирующей организацией. Однако ответственные работники не проходят подготовку или переподготовку по этим вопросам, на должном уровне не оформляется документация по эксплуатации зданий. А практика показывает, что из-за недостаточного уровня контроля и несвоевременного устранения дефектов в конструкциях нередко возникает аварийное состояние. Для обеспечения безопасности воспитанников и персонала образовательных учреждений региона предлагается провести паспортизацию зданий и предварительное обследование на сейсмостойкость. Для сейсмоопасных зданий необходимо детальное обследование и усиление конструкций, а для обеспечения нормальной эксплуатации зданий - обучение ответственных работников эксплуатирующих организаций», - резюмировал директор ЮКФ АО «КазНИИСА» Мухан Байтемиров.

Как сообщалось, за последние 40 лет в Жамбылской области было два сильных разрушительных землетрясения. Это Джамбульское землетрясение 10 мая 1971 года магнитудой 5,5 балла, когда повреждениям подверглись более 28 тыс. зданий и сооружений областного центра, и Луговское землетрясение 23 мая 2003 года магнитудой в эпицентре 5,4 балла. Тогда погибли двое жителей станции Луговая, без крова остались более 20 тысяч, в зоне сильных разрушений оказались 18 населенных пунктов района, повреждено более 7 тыс. домов, пострадали 44 объекта социальной сферы.

По карте сейсмического районирования Казахстана более 22% территории Жамбылской области расположено в зоне активного сейсмического воздействия интенсивностью до 8 баллов. В зоне возможных разрушительных землетрясений находится 85% промышленного потенциала, транспортные международные магистрали, основные объекты жизнеобеспечения и экономики региона.