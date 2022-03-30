Провести аудит обучающих казахскому языку программ требует депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров поднял проблему слабой эффективности обучающих государственному языку программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешняя крайне непростая геополитическая ситуация требует пересмотра многих аспектов внутренней политики страны. Одним из таких глубоких вопросов является языковая политика, в том числе проблематика изучения государственного языка. Обучение государственному языку, приобщение к нему при прилежном подходе должны привести к взаимоуважению, братству. Очень важно, чтобы наш родной язык стал символом единства, сплоченности общества. Здесь крайне важно проводить аудит с точки зрения эффективности программ обучения государственному языку, способности оказать реальную помощь изучающим его», - сказал Ерлан Саиров, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Палаты.

Он отметил, что в предвыборной программе партии «AMANAT» особое внимание уделено развитию государственного языка.

«Поэтому куда и как расходуются средства, направленные на обучение государственному языку? Необходимо провести анализ эффективности программ, направленных на обучение государственному языку, сколько человек уже обучилось, сколько человек перешло на первую, вторую ступень обучения. Насколько эффективно государственные органы используют программы добровольцев, способных методически помочь тем, кто изучает казахский язык? По этим вопросам просим компетентные органы правительства отчитаться перед обществом», - отметил Ерлан Саиров.

Депутат акцентировал внимание на том, что за этим вопросом стоят вопросы страны и земли.

«Для того, чтобы государство было крепким, важно, чтобы родной язык процветал. Казахский язык должен стать ядром сплоченности, единства общества, опорой консолидации страны. Просим принять решение по данному вопросу и сообщить результаты рассмотрения в сроки, указанные в законе», - заключил Е. Саиров.