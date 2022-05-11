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    Провести анализ состояния теплоэнергетики просят мажилисмены

    11 Мая 2022, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции «Народная партия Казахстана» выражают озабоченность в связи с ситуацией, складывающейся в стране в сфере теплоэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, мажилисмен Александр Милютин отметил, что надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей является основополагающим показателем благосостояния наших граждан и важной необходимостью для цивилизованной жизни населения.

    «В этом свете случившаяся весной этого года авария на Степногорской ТЭЦ, в результате которой жители города несколько дней оставались без тепла, является настораживающим фактором», - сказал Александр Милютин.

    Депутат подчеркнул, что это тревожный сигнал к принятию незамедлительных мер для обеспечения бесперебойного теплоснабжения во всех населенных пунктах нашей страны.

    «Дело в том, что в Казахстане многие ТЭЦ, в том числе и Степногорская, введены в эксплуатацию более пятидесяти лет назад. Моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, в котельных, в тепловых сетях и системах теплопотребления достигли критического уровня. В любой момент они могут выйти из строя. Свидетельством этого является повсеместный ежегодный рост аварий в системах теплоснабжения», - пояснил Александр Милютин.

    Главной причиной такой ситуации, по мнению депутатов фракции, является то, что в Казахстане нет единой политики в области теплоэнергетики, а также государственного органа, реализующего ее.

    «За ТЭЦ ответственно Министерство энергетики, за котельные – местные исполнительные органы, за теплосети – Министерство индустрии и инфраструктурного развития и местные исполнительные органы. За регулирование тарифов – Министерство национальной экономики. При этом компетенции этих органов четко не разграничены», - добавил Александр Милютин.

    В результате такой разобщенности ведомств и отсутствия единой политики в области теплоэнергетики, по мнению депутатов, не обеспечивается своевременная модернизация и обновление котлов и турбин ТЭЦ, а также плановая замена изношенных труб теплосетей и насосного оборудования.

    «Поэтому ситуация, аналогичная Степногорской, может повториться в любом населенном пункте нашей страны», - подчеркнул Александр Милютин.

    Чтобы не допустить этого, мажилисмены просят на Правительственном уровне:

    сделать анализ состояния теплоэнергетики и теплоснабжения в целом по республике;

    разработать единую политику в области теплоэнергетики и создания ведомства, ответственного за ее реализацию;

    разработать перспективный план развития систем теплоснабжения населенных пунктов, предусматривающих своевременную модернизацию и обновление оборудования ТЭЦ (котельных) и теплосетей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Происшествия Мажилис
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