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    Провести анализ системы аутсорсинга в Вооруженных силах РК призывает сенатор

    17 Марта 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы применения аутсорсинга в Вооруженных силах Казахстана озвучил сенатор Нуржан Нурсипатов в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор отметил, что применение аутсорсинга в силовых органах несет в себе ряд серьезных рисков, которые наиболее отчетливо проявились в дни январских событий, когда отмечались факты нарушения бесперебойного обеспечения войск в условиях чрезвычайного положения.

    «Например, единый оператор по поставке нефтепродуктов «КазМунай Газ-Аэро» в указанный период не смог обеспечить в аэропортах страны, в том числе в столице, авиацию силовых органов противокристаллизационной жидкостью, предназначенной для уменьшения вероятности обмерзания при низких температурах», - сказал Нуржан Нурсипатов на пленарном заседании палаты.

    Еще одна проблема, озвученная сенатором – некачественное продовольственное обеспечение Вооруженных сил. В период чрезвычайного положения были зафиксированы факты массового кишечного отравления военнослужащих в столице, тогда если вы помните, более пятидесяти военнослужащих, отвечавших за обеспечение общественного порядка, оказались на больничной койке по вине подрядчика у которого закупили услуги по организации питания.

    «Подобные случаи, к сожалению, не единичны и наглядно показывают, что коммерческие структуры заинтересованы прежде всего в извлечении прибыли и снижении затрат, что негативно отражается на уровне боевой готовности войск. В отдельных случаях это приводит к вынужденному возврату к прежней схеме обеспечения», - добавил депутат.

    В связи с этим, сенатор Нуржан Нурсипатов попросил главу Кабмина провести комплексный анализ нынешней системы аутсорсинга в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также рассмотреть введение смешанного принципа осуществления материально-технического обеспечения силовых органов, в котором аутсорсинг сохранить в формированиях, деятельность которых не связана с обеспечением постоянной боевой готовности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Минобороны РК Вооруженные силы
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