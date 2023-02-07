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    Провести  анализ эффективности субсидирования арендной платы очередникам намерены в РК

    7 Февраля 2023, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение соответствующих земельных участков под строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Кабмина также поручил Министерству индустрии и холдингу «Байтерек» обеспечить своевременное финансирование всех направлений государственной поддержки при реализации жилья очередникам.

    «Для своевременного начала строительного сезона акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение соответствующих земельных участков, разработку проектной документации и подведение необходимой инфраструктуры», - добавил Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Строительство Жилье Экономика Общество
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