Провести анализ эффективности субсидирования арендной платы очередникам намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение соответствующих земельных участков под строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина также поручил Министерству индустрии и холдингу «Байтерек» обеспечить своевременное финансирование всех направлений государственной поддержки при реализации жилья очередникам.

«Для своевременного начала строительного сезона акимам регионов обеспечить заблаговременное выделение соответствующих земельных участков, разработку проектной документации и подведение необходимой инфраструктуры», - добавил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz