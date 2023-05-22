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    Проверять видеозаписи сдачи ЕНТ будут до 31 октября

    22 Мая 2023, 17:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ходе единого национального тестирования в этом году рассказал директор национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее)», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в службе центральных коммуникаций.

    По словам директора национального центра тестирования, на экранах компьютеров будут доступны калькулятор и таблицы Менделеева. С учетом мнений и желаний абитуриентов, на ЕНТ абитуриентом будет выдаваться бумажный вариант таблиц растворимости солей.

    «После завершения тестирования по каждому предмету будет доступен тематический анализ. Он позволит увидеть не только результаты тестирования, но и темы, по которым были допущены ошибки, что в свою очередь позволит лучше подготовиться ко второй попытке ЕНТ», - добавил Руслан Емелбаев.

    Он также отметил, что после перехода на электронный формат тестирования, на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

    «В соответствии с действующими Правилами все видеозаписи будут проанализированы до 31 октября и в случае выявления использования запрещенных предметов результаты тестирования будут аннулированы, вплоть до отмены решения присуждения образовательного гранта», - поделился Руслан Емелбаев.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Образование ЕНТ
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