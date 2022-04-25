Проверять разницу в стоимости строительства одинаковых объектов призывают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В строительстве объектов одинаковой мощности необходимо проверить регионы, допустившие существенную разницу по стоимости. Об этом заявил заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На правительственном часе в Мажилисе депутат Мади Ахметов отметил, что в прошлом году на реализацию проекта «Ауыл-Ел бесігі» было выделено106 млрд тенге, Правительство и акиматы областей отчитались о выполнении работ на 90%.

«Тем не менее, в финансировании проектов с одинаковой мощностью существует большая разница. К примеру, строительство сельского клуба на 150 мест в поселке Шалкия Жанакорганского района Кызылординской области составило 50 млн тенге, а строительство клуба на 150 мест в селе Актубек Алакольского района Алматинской области составило более 518 млн тенге. Разница в 10 раз. В то время как строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области обошлось в 255 млн тенге, строительство комплекса на 320 мест в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области - в 89 млн тенге. Таких примеров можно привести множество. Почему министерство допустило существенную разницу по стоимости объектов одинаковой мощности?» - спросил М Ахметов.

В свою очередь министр национальной экономики Алибек Куантыров признал, что в регионах существует разница в стоимости аналогичных проектов.

«Эти вопросы мы сейчас всесторонне рассматриваем. Согласно некоторым критериям, при наличии дополнительного оборудования на одних объектах, на других этого оборудования может не быть. Сейчас при рассмотрении региональных стандартов эти вопросы будем дорабатывать», - сказал министр.

Также вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев напомнил, что в стране разработаны типовые проекты объектов.

«Они готовятся по заявкам профильного министерства. Соответственно, есть типовые проекты по направлениям Министерства образования и науки, здравоохранения, которые также доступны местным исполнительным органам. Что касается разницы в стоимости строительства в разных регионах, то у нас в марте были утверждены правила по среднему показателю. В нем отражена вся цепочка социальных объектов. При этом утверждена предельная цена за квадратный метр объекта. В настоящее время прохождение экспертизы вне данного правила невозможно. Если будет построена школа на 300 мест, то предусмотрена предельная стоимость одного квадратного метра. Кроме того, строительство зависит и от заказчика, то есть некоторые из них добавляют и стоимость оборудования», - пояснил вице-министр.

По этому вопросу заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев отметил, что при строительстве одинаковых объектов необходимо проверять факты, где существует большая разница по стоимости.

«Есть ли основания для такой 10-кратной разницы? Какое необычное оборудование ставят на селе? Этот вопрос нужно рассматривать более детально», - подчеркнул П. Казанцев.