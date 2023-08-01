Проверять данные по оформлению имущества в Казахстане будут в рамках декларирования чиновников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил отсутствие в общественном доступе деклараций чиновников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2025 года никаких штрафных мер не будет приниматься. В 2025 году мы закончим процесс всеобщего декларирования. Это относится к госслужащим. Тогда, естественно, все будет опубликовано. По тем нарушителям, которые не декларируют свое имущество, либо не платили налоги, будут соответствующие меры приниматься», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Министр заверил, что это работа будет проводиться одинаково по отношению к госслужащим и по отношению к предпринимателям.

«У нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов. Конечный - в 2025 году. Мы решили, что это будет правильно, потому что у госслужащего есть родственники, вдруг какое-то имущество неправильно оформлено было. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать на кого и какое имущество записано», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

На вопрос касательно публикации своей декларации министр ответил, что предоставлял ее работникам кадров, а они должны были ее опубликовать.

Ранее сообщалось, что декларирование личных доходов чиновников в стране приостановлено до 2025 года.