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    Проверку проходят карагандинские офицеры

    1 Июля 2023, 04:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Офицерский и сержантский состав карагандинских военнослужащих проходят проверку по физической подготовке и военным навыкам. В течении нескольких дней они будут сдавать нормативы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начиная с 26 июня в Региональном командовании Орталық Национальной гвардии в рамках аттестации и итоговых проверок начались контрольно-проверочные занятия. На данные занятия привлечены все категории военнослужащих - как офицерский? так и сержантский состав воинской части.

    «В целях изучения и закрепления полученных знаний мы проводим контрольные занятия с военнослужащими части. Принимаются зачеты по предметам тактики, оперативного искусства государственно-правовой подготовки и практическая часть – сдача нормативов по физической подготовке и выполнения упражнений учебных стрельб. Каждый военнослужащий нашей страны должен быть профессионалом своего дела как в знаний теории, так и уметь стрелять из разного вида вооружения», - отметил заместитель Командующего Региональном командованием полковник Ильяс Сагандыков.

    На занятиях военнослужащие будут сдавать нормативы по подтягиванию, бег на 100, 1000 метров, по стрельбе из АК-74 и 9мм пистолета Макарова, и уже в конце года данные требования будут выполняться на защиту классной квалификации каждого индивидуально.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Минобороны РК Нацгвардия Вооруженные силы
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