Проверку проходят карагандинские офицеры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Офицерский и сержантский состав карагандинских военнослужащих проходят проверку по физической подготовке и военным навыкам. В течении нескольких дней они будут сдавать нормативы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с 26 июня в Региональном командовании Орталық Национальной гвардии в рамках аттестации и итоговых проверок начались контрольно-проверочные занятия. На данные занятия привлечены все категории военнослужащих - как офицерский? так и сержантский состав воинской части.

«В целях изучения и закрепления полученных знаний мы проводим контрольные занятия с военнослужащими части. Принимаются зачеты по предметам тактики, оперативного искусства государственно-правовой подготовки и практическая часть – сдача нормативов по физической подготовке и выполнения упражнений учебных стрельб. Каждый военнослужащий нашей страны должен быть профессионалом своего дела как в знаний теории, так и уметь стрелять из разного вида вооружения», - отметил заместитель Командующего Региональном командованием полковник Ильяс Сагандыков.

На занятиях военнослужащие будут сдавать нормативы по подтягиванию, бег на 100, 1000 метров, по стрельбе из АК-74 и 9мм пистолета Макарова, и уже в конце года данные требования будут выполняться на защиту классной квалификации каждого индивидуально.