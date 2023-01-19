Проверку по фактам завышенных счетов за комуслуги проводят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК поступают обращения от потребителей в части завышенных счетов за электричество и тепло за декабрь 2022г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

ДКРЕМ по г. Астана направил в адрес ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-РЭК» уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий.

Как отметили в ведомстве, тарифы базовых субъектов-монополистов не повышались, и на сегодняшний день остаются на уровне ранее утвержденных. Поэтому каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-РЭК» за пояснениями по произведенным некорректным начислениям за электроэнергию и тепло, а также за произведением перерасчета.

Между тем, автоматически сделать перерасчет за электроэнергию пообещали в «Астана-РЭК». Кроме того, по обращениям потребителей на завышенные объемы начислений по электроэнергии в квитанциях за декабрь 2022 года АО «Астана-РЭК» дало пояснение.

Адреса субъектов-монополистов для обращений: АО «Астана-РЭК» - улица Абая, здание №80, ТОО «Астанаэнергосбыт» - пр. Б. Момышулы, дом 4/1.

АО «Астана-РЭК»:

справочная служба по номеру 62-04-56

заместитель председателя правления по реализации Кожабаев Габидулла Нассеньевич +7 771 020 0791;

начальник службы начислений и расчетов электроэнергии Газезов Кайролла Капезович +7 776 118 7176;

заместитель начальника службы начислений и расчетов электроэнергии Кулов Алмаз Абдырахманович +7 701 515 5559, с 8:30 утра до 17:30 часов в будние дни, а также можно направить письменное обращение на электронную почту kancelyariya@astrec.kz.

ТОО «Астанаэнергосбыт»:

справочная служба по номеру 91-83-33, с 9:00 утра до 18:00 часов в будние дни, а также можно направить письменное обращение на электронную почту info@aesbyt.kz.

В случае несогласия уже с действиями монополистов каждый потребитель вправе обратиться в ДКРЕМ по г. Астана (адрес: г. Астана, ул. Петрова 5, тел.: 95-36-04. e-mail: k.kense@economy.gov.kz, https://eotinish.kz).

При выявлении нарушений в действиях монополистов ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции.

Аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию. В результате, ДКРЕМ по г. Астана открыл проверку в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» и предписал монополисту произвести перерасчет потребителям, которые обратились с жалобами на завышенные счета.

Однако процесс возврата денежных средств продлился из-за несогласия монополиста с решением ДКРЕМ, что привело к судебным процессам.

Суд первой инстанции и судебная коллегия по административным делам столицы приняли решение в пользу ДКРЕМ, в результате чего в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» все-таки составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 167 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» с наложением штрафа на сумму более 12 млн тенге, и возврате некорректно начисленных сумм.

Однако на сегодня ТОО «Астанаэнергосбыт» вышеуказанные судебные акты обжалует в Верховном суде Республики Казахстан.

Кроме того, в декабре 2022 года ДКРЕМ провел внеплановую проверку в отношении АО «Астана-РЭК» по факту двойной передачи показаний приборов учета электроэнергии в адрес ТОО «Астанаэнергосбыт», по результатам которой составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и направлен для рассмотрения в суд города Астаны.



