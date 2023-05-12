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    Проверку на наркотики прошли полицейские Астаны

    12 Мая 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Астаны Рустам Гасизов, отвечая на вопросы депутатов столичного маслихата, сообщил, что на данный момент задержаны полицейские, причастные к наркопреступлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи депутаты привели в пример сотрудника полиции, задержанного в Костанайской области, и поинтересовались у начальника управления: «Выявлены ли такие сотрудники в рядах органов по борьбе с наркотиками в Астане и что делается для предотвращения этого?».

    «Не могу ничего сказать об инциденте в Костанайской области. Я несу ответственность только за свое управление. Мы проводим регулярные проверки со службой безопасности. Недавно проверили скрининг сотрудников управления. Результаты показали, что ни один из сотрудников не употребляет наркотики. Да, вместе со службой безопасности мы будем выяснять такие факты. Например, мы задержали сотрудников патрульной полиции. Они были связаны с закладчиками наркотиков. Если у нас есть подозрения, мы проведем расследование. Если какой-либо полицейский замешан в преступлении, связанном с наркотиками, мы будем привлекать к ответственности в судебном порядке. Если у нас будет информация о том, что кто-то начинает заниматься подобными преступлениями, но нет явных доказательств, то будем принимать решение вместе со спецслужбами. Косвенно причастных – уволим», - сказал Рустам Гасизов, отвечая на вопрос депутатов.

    По его словам, правоохранительные органы часто прибегают к услугам IT-специалистов для раскрытия преступлений, связанных с наркотиками. Потому что организаторы их других стран торгуют «синтетикой» через интернет-магазины. А в Казахстане работают закладывает наркотики и те, кто их доставляет.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана МВД РК
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