Проверки в отношении собственников 40 земельных участков начаты в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы начаты проверки в отношении собственников 40 земельных участков, по 189 проверки на стадии регистрации. Об этом сообщается в ответе генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начаты проверки в отношении собственников 40 участков, материалы по 2-м участкам рассматриваются в суде, по 189 участкам проверки на стадии регистрации», - отмечается в ответе Генпрокурора РК.

В целом, согласно приведенным данным, 27.03.2023 года по итогам проверки Генеральной прокуратурой в Правительство внесено представление об устранении нарушений законности с предложением:

- усилить систему контроля градостроительства, а именно в целях установления прозрачности строительных процессов разработать «единое окно» по контролю и согласованию всех процедур с момента получения земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию;

- наделить компетенцией органы санитарно-эпидемиологического контроля и чрезвычайных ситуаций на согласование градостроительных документов;

- в проекте Градостроительного кодекса предусмотреть прямой запрет на выдачу разрешительной документации жилым домам при отсутствии земельного участка, достаточного для их строительства и эксплуатации, в том числе для озеленения. По итогам работы Правительством разработана Дорожная карта по устранению нарушений.

«Предложения Генеральной прокуратуры поддержаны. Дополнительно сообщаем, что вопрос объявления моратория на предоставление земельных участков в горных и предгорных районах под частное строительство не входит в компетенцию органов прокуратуры», - добавил Берик Асылов.



