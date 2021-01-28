Проверки в отношении поставщиков тепла начались в регионах Казахстана

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках жалоб и обращений граждан касательно неправомерных и завышенных счетов за тепло в квитанциях за декабрь 2020 года Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК сообщил, что в ряде регионах страны открыты внеплановые проверки в отношении субъектов, которые поставляют гражданам тепловую энергию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департамент комитета по г. Нур-Султану на основании обращений жителей столицы относительно необоснованно выставленных счетов за тепло открыл проверку в отношении ТОО «Астана-Теплотранзит».

А также ДКРЕМ по Карагандинской области открыл проверку в отношении производителя тепловой энергии ТОО «Караганда Энергоцентр», где в том числе будет проверена деятельность субъекта на качество предоставления услуг теплоснабжения жителям Караганды.

В Костанайской области также открыта проверка в отношении ГКП «Костанайская ТЭК», в части обоснованности выставленных счетов на теплоснабжение.

В остальных регионах проводится соответствующая работа по деятельности теплоснабжающих организаций на предмет выставления необоснованных счетов за теплоснабжение.

В рамках проверок сотрудниками департаментов КРЕМ будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектами естественных монополий высоких платежей за тепло, помимо причин, связанных с повышением температуры наружного воздуха в декабре прошлого года.

Проверки покажут всю картину причин выставленных в квитанциях повышенных счетов за тепло.

По итогам проверок Тарифным регулятором в случае выявления каких-либо нарушений со стороны поставщиков тепла, будет принято соответствующее решение в отношении монополистов, а также будет сделан перерасчет населению за тепло.

Комитетом по регулированию естественных монополий на ежегодной основе производится перерасчет стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепла. За прошлый отопительный сезон потребителям вернули 736,8 млн тенге.