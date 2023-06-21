Проверки ради проверок – Наталья Годунова ответила на критику депутатов об отсутствии превентивных мер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly рассказала, почему ее ведомство не принимает превентивные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Превентивные меры, наверное, должны принимать отраслевые органы - каждый по своему направлению, потому что Аудиторская палата — небольшая структура, у нас всего 89 аудиторов на всю Республику Казахстан. Превентивные меры — это результаты большой экспертно-аналитической и практической работы. Для того, чтобы принимать такие меры, надо заниматься отраслью постоянно, нон-стоп, системно. Превентивные меры должны принимать все отраслевые органы по своему направлению. И наверное, Министерство энергетики, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, акиматы, которые каждый день бывают на этих объектах, оценивают техническое состояние этих объектов, если говорить о теплоэнергетике. Они должны были принять превентивные меры», — сказала Наталья Годунова.

Как сообщалось ранее, сегодня на пленарном заседании Мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Натальи Годуновой высказала критику в отношении работы ТЭЦ в Аркалыке.