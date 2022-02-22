Проверки крупных импортеров из КНР завершаются в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проверках импортеров, осуществляющих перевозки товаров из соседних государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершаются проверки в отношении уполномоченных экономических операторов и других крупных импортеров из КНР. По завершении будут приняты соответствующие меры», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, в целях защиты экономической безопасности проводятся выборочные налоговые проверки посредством системы управления рисками в отношении субъектов, осуществляющих перевозки товаров из Кыргызской Республики.

«По результатам проверок нарушения подтверждаются более чем в 90% случаев. С этого года проверено 538 автотранспортных средств, из которых по 506 выявлен незаявленный китайский товар», - заключил министр.

Ранее сообщалось, что импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза.