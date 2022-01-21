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    Проверки бизнеса приостановили в Казахстане

    21 Января 2022, 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для поддержки предпринимательства в рамках мер по стабилизации социально-экономической ситуации приостановлены контрольные мероприятия. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов Минфина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусмотрено приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля 2022 года начатых и инициируемых органами госдоходов налоговых и таможенных проверок, в том числе проверок таможенных документов, сведений, начатых после выпуска товаров. До указанного срока органами госдоходов не будут производиться новые проверки. Исключение составят проверки, которые инициируются по заявлениям самих предпринимателей в отношении деятельности (ликвидационные проверки) и правоохранительными органами», - пояснил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов в ходе брифинга в СЦК.

    До 1 февраля 2022 года приостановлено проведение камерального контроля, а также формирование уведомлений по результатам камерального контроля и уведомлений об устранений нарушений налогового законодательства.

    «Еще вопрос, который возникает - это возмещение ущерба пострадавшим субъектам бизнеса. На площадке Министерства национальной экономики проводится обсуждение и разрабатываются поправки, направленные на поддержку бизнеса и исключения налогообложения данных выплат, направленных на возмещение ущерба», - отметил Кайрат Миятов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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