Проверки бизнеса приостановили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для поддержки предпринимательства в рамках мер по стабилизации социально-экономической ситуации приостановлены контрольные мероприятия. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов Минфина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля 2022 года начатых и инициируемых органами госдоходов налоговых и таможенных проверок, в том числе проверок таможенных документов, сведений, начатых после выпуска товаров. До указанного срока органами госдоходов не будут производиться новые проверки. Исключение составят проверки, которые инициируются по заявлениям самих предпринимателей в отношении деятельности (ликвидационные проверки) и правоохранительными органами», - пояснил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов в ходе брифинга в СЦК.

До 1 февраля 2022 года приостановлено проведение камерального контроля, а также формирование уведомлений по результатам камерального контроля и уведомлений об устранений нарушений налогового законодательства.

«Еще вопрос, который возникает - это возмещение ущерба пострадавшим субъектам бизнеса. На площадке Министерства национальной экономики проводится обсуждение и разрабатываются поправки, направленные на поддержку бизнеса и исключения налогообложения данных выплат, направленных на возмещение ущерба», - отметил Кайрат Миятов.