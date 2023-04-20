Проверка таможни: около 50 млрд тенге было взыскано в бюджет в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как выполняется поручение Главы государства по наведению порядка на таможне, рассказал заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году, как вы сами знаете, Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение, чтобы навели порядок в таможенной сфере. В этой связи нами было выявлено очень много нарушений. Совместно с Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, группа работала, все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По словам главы Минфина, сейчас ведется расследование и пополнение бюджета теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны нарушителей.

«В прошлом году около 50 млрд тенге было взыскано с нарушителей», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что в этих нарушениях было замешано много операторов.

«Там было несколько экономических операторов, которые нарушали. Было более 15 экономических операторов, но конкретно по какими именно велись уголовные дела, и конкретно какие суммы, могут ответить правоохранительные структуры», - пояснил Ерулан Жамаубаев.



