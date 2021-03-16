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    Проверка компонентов Сил специальных операций «Алтын жебе» проходит в Вооруженных силах РК

    16 Марта 2021, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах РК проводится комплексная проверка «Алтын жебе-2021», в которой задействованы более трех тысяч военнослужащих и трехсот единиц боевой и авиационной техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Первый этап стартовал на востоке страны. Воинские части приведены в боевую готовность и совершили марш в район выполнения боевых задач. С юго-востока Казахстана переброшены подразделения Десантно-штурмовых войск. К проверке привлекаются расчеты беспилотных летательных аппаратов, комплексы разведывательно-сигнальных средств, артиллерийские подразделения, армейская и военно-транспортная авиация.

    «С каждым годом условия сдачи комплексной проверки усложняются и совершенствуются. Мы проводим тщательный анализ вооруженных конфликтов, применения новых видов вооружения, современных методов ведения боя и учитываем все это при планировании учебно-боевых задач», - сказал руководитель учений полковник Болат Журабаев.

    Особое внимание при проверке уделяется работе органов управления, тщательной разведке противника, корректировке огня артиллерии и наведению авиации с использованием беспилотных летательных аппаратов. Оцениваются действия по ведению диверсионно-разведывательных действий, выполнению упражнений армейских тактических стрельб днем и ночью, боевых стрельб в налете и засаде.

    Военнослужащие сдают индивидуальные зачеты по тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу, нормативы по связи и военной топографии.

    Физическая выносливость и умение переносить психологические нагрузки проверяются в ходе совершения 50-километрового рейда и выполнения учебно-боевых задач.

    Комплексная проверка «Алтын жебе-2021» продлится до 9 апреля и охватит подразделения всех региональных командований, десантно-штурмовых войск и военно-воздушных сил.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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