Проверка Имангали Тасмагамбетова - Генпрокуратура опровергла слухи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре опровергли слухи о проверке Имангали Тасмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT».

«Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.