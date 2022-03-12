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    Проверка Имангали Тасмагамбетова - Генпрокуратура опровергла слухи

    12 Марта 2022, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре опровергли слухи о проверке Имангали Тасмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется сообщение о якобы проведении проверки межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры в отношении Имангали Тасмагамбетова по факту его причастности к хищениям в ТОО «Астана LRT».

    «Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации», - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

    Автор:

    Анеля Касымова

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