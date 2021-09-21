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    Проверка боеготовности сил воздушной обороны проходит в Казахстане

    21 Сентября 2021, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проверки войск на полигонах «Оймаша», «Коктал», «Шыгыс» и «Сарышаган» задействованы экипажи фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации Сил воздушной обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Обширность территории Казахстана вызывает необходимость поддержания готовности войск к переброскам на большие расстояния. С целью повышения мобильности личный состав подразделений специального назначения, вооружение и военная техника были переброшены на расстояние более 3000 километров. Для перемещения сил и средств на дальние расстояния были использованы самолеты военно-транспортной авиации.

    Воинские части и подразделения Сил воздушной обороны отрабатывают вопросы подготовки и ведения боевых действий с оперативных аэродромов. В районах, где отсутствуют аэродромы, используется аэродромный участок автомобильной дороги, позволяющий совершать посадку и взлет разных типов воздушных судов.

    На побережье мыса Токмак в акватории Каспийского моря военно-транспортные самолеты С-295 отработали выброску спецназа с высоты 3000 и 5000 метров. Экипажи армейской авиации провели десантирование спецподразделений штурмовым способом при огневой поддержке ударных вертолетов Ми-35М. На внешней подвеске вертолетов пилоты осуществили транспортировку артиллерийских орудий и малогабаритных транспортных средств, включая лодки и автомобили Багги. Этот способ доставки вооружения значительно повышает мобильность Сухопутных войск.

    Экипажи фронтовой авиации нанесли удары по объектам противника во взаимодействии с ракетными войсками и средствами радиоэлектронной борьбы.

    В проверке задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, транспортники С-295, вертолеты Ми-35М, Ми-17, Ми-8, Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Армия Видео Минобороны РК Вооруженные силы Авиация Каспийское море
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