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    Проверить всех налогоплательщиков с иностранным участием не представляется возможным - Минфин

    23 Мая 2023, 13:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев дал пояснения касательно аудиторских проверок компаний и фирм с непосредственным участием бизнес-иммигрантов на предмет налоговых платежей и законности ведения деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса налоговые проверки подразделяются на: 1) периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска; 2) внеплановые налоговые проверки. В свою очередь основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа», - сообщил Ерулан Жамубаев, отвечая на запрос депутатов Сената.

    Глава Минфина также отметил, что внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных субъектов предпринимательства и послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

    Кроме того, основанием для назначения внеплановой проверки являются поручения органов уголовного преследования в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

    Также органами государственных доходов осуществляются иные формы налогового контроля (прием налоговых форм, налоговый мониторинг, налоговое обследование, регистрация налогоплательщиков в налоговых органах и т.д.).

    К примеру, камеральный контроль осуществляется на основании сведений с налоговых деклараций и иных источников информации.

    Информационные системы органов государственных доходов (ЭСФ, Виртуальный склад, ИС Астана-1, онлайн ККМ и т.д.) позволяют выявлять нарушения субъектов бизнеса на раннем этапе.

    Так, в результате проведенного камерального контроля за 2021-2023 годы в отношении контрагентов компаний, регистрация (перерегистрация) которых признана судами недействительной, обеспечено дополнительное начисление налогов в сумме 34,7 млрд тенге.

    «В настоящее время Комитетом государственных доходов Министерства финансов проводится мероприятие по формированию графика проверок по периодическом проверкам на второе полугодие текущего года.

    Вместе с тем, проведение проверок в отношении всех налогоплательщиков с иностранным участием не представляется возможным. Так, проводимая политика заключается в минимизации проверок субъектов бизнеса. При этом, акцент в работе обеспечивается через систему управления рисками и камеральный контроль, которая позволяет выявить неблагонадежных налогоплательщиков», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Налоги
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