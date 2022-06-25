Проверить станции техобслуживания из-за роста ДТП намерены в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Безопасность дорожного движения продолжает оставаться серьезной проблемой Жамбылской области. Ежедневно растет количество транспортных средств, увеличивается интенсивность движения на дорогах и, как следствие, число аварийных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Жамбылской области, большинство аварий происходит из-за низкой дисциплины участников дорожного движения, увеличения транзитного потока на трассах региона, плохого качества дорог. С начала года в результате обследования автомобильных дорог выявлено 8 336 нарушений. За неудовлетворительное содержание жамбылских дорог 137 должностных лиц привлечено к административной ответственности.

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили на совещании в Таразе с участием акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

«Руководству департамента полиции следует полностью пересмотреть работу батальона патрульной полиции, - потребовал глава региона. - Мы должны принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы».

Начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин предложил совместно с госорганами и прокуратурой проверить деятельность станций техобслуживания. Он подчеркнул, что необходимо принять меры по развитию придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог.

В регионе зарегистрированы факты дорожно-транспортных происшествий, которые произошли из-за нарушения правил выпаса скота.

«Как будет решаться еще одна серьезная проблема – отсутствие скотопрогонов? Не во всех населенных пунктах они есть. И жители часто поднимают этот вопрос в ходе наших встреч. Животные, без надзора пересекающие проезжую часть, часто становятся причиной серьезных ДТП. Сельчане не знают, как вести себя в случае чего, как правильно перегонять скот. Это наша общая обязанность - создать им условия», - сказал аким области.

В итоге департаменту полиции Жамбылской области поручено разработать план совместных мероприятий с компетентными органами по проведению месячника безопасности дорожного движения. Районным акиматам предстоит активизировать работу по развитию придорожного сервиса. Управление образования должно провести работу по обеспечению безопасности детей с их родителями, с педагогами. Управление внутренней политики должно начать работу по правовому просвещению, пропаганде и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Также поручено выявить аварийно-опасные участки с последующей установкой видеокамер, наружного освещения и соответствующих дорожных знаков.

В Жамбылской области создается рабочая группа, в состав которой войдут представители местных исполнительных и правоохранительных органов.

В ходе заседания принято решение направить в соответствующий орган ряд предложений по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении».

По данным статистики, за пять месяцев 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, количество ДТП на трассах Жамбылской области увеличилось на 28,9%.