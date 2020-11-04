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    Проверить правомерность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей просят депутаты

    4 Ноября 2020, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Провести проверку правомерности возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, основанных на заключениях посторонних специалистов, просят депутаты Мажилиса от фракции «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ДПК «Ак жол» поступают тревожные сигналы от предпринимателей о распространении новой порочной практики массового вовлечения субъектов бизнеса в орбиту уголовного преследования вопреки нормам закона и несмотря на объявленный Главой государства мораторий», - отметил мажилисмен Кенес Абсатиров, озвучивая депутатский запрос от фракции «Ак жол» на имя Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

    В запросе отмечено, что в соответствии с Налоговым кодексом (статьи 18, 19, 138), налоговая проверка осуществляется исключительно налоговыми органами.

    Однако департамент экономических расследований (ДЭР) Минфина в обход этого требования привлекает так называемого «специалиста» (нередко в лице сотрудника самого ДЭР либо департамента Агентства по противодействию коррупции) для выявления действительного или мнимого ущерба на объектах государственных закупок.

    После регистрации в ЕРДР справок таких «специалистов» назначается досудебное расследование в отношении предпринимателя и его контрагентов, выносится постановление о проведении тематических проверок по НДС и КПН, к делу приступают сотрудники налоговых органов, и доначисляют разорительные для МСБ суммы по налогам.

    «То есть основанием для возбуждения дел становится не налоговая проверка, а, наоборот, некая справка или заключение постороннего лица, на основании которой назначается налоговая проверка», - пояснили депутаты.

    Отмечено, что это прямое нарушение принципов законности, так как согласно статьям 79, 80 Уголовно-процессуального кодекса РК, привлечение «экспертов» или специалистов возможно в ходе производства по уголовному делу, но никак не для его возбуждения.

    В этой связи депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит Генпрокуратуру провести проверку правомерности возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, основанных на заключениях посторонних специалистов, и прекратить такие дела.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Генпрокуратура Мажилис Политические партии
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