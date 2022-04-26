Проверить пожарную безопасность в учебных заведениях поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд поручений касательно обеспечения пожарной безопасности дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сегодня на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в результате природных пожаров гибнут люди, наносится большой ущерб имуществу и природе. В текущем году по прогнозам Казгидромета ожидается жаркое лето. В регионах уже наблюдается повышение температуры воздуха, и, как следствие, рост количества природных пожаров», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его мнению, эти обстоятельства требуют повышенного внимания как со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, так и ответственных госорганов и акиматов.

В этой связи, акиматам регионов поручено продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, а также совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям взять на контроль вопросы обеспечения противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха.

«Министерству экологии, акиматам регионов принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений. Обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть привлечение авиации к тушению крупных пожаров», - поручил Премьер.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить качественную реализацию межведомственного Плана мероприятий по снижению рисков возникновения и ликвидации лесных и степных пожаров в пожароопасный период 2022 года.

«Совместно с Министерством образования и науки и акиматами осуществить проверку всех учебных заведений республики на соответствие требованиям пожарной безопасности. Проверить работоспособность сигнализаций, гидрантов, огнетушителей, пожарных выходов. Необходимо всё сделать для безопасности наших детей. Также поручаю активизировать агитационно-разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности и как следует себя вести в условиях степных, лесных пожаров или в горящих помещениях», - заключил глава Кабмина.