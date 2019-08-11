Проверено Казинформом: как память о великом Абае хранят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – К 175-летию великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбаева корреспондент МИА «Казинформ» решила посетить музей в городе Семее.

Основной комплекс Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» расположен в городе Семее, по адресу: улица Кайыма Мухамедханова, 29.

ВСемее Абай (Ибрагим) Кунанбаев учился в медресе Ахмета Ризы,церковно-приходском училище, посещал первую в Казахстане общественнуюбиблиотеку имени Н. В. Гоголя. На протяжении жизни Абай часто посещал Семей длявстречи со своими друзьями, чтения книг в библиотеке. Сейчас в этом зданиинаходится банк Центркредит, но сюда в скором времени переедет Татарская школа искусств. Это здание находится недалеко от головного музея Абая.

Как рассказала корреспонденту Казинформа экскурсовод, литературно-мемориальный музей был создан по предложению Мухтара Ауэзова в 1940 году в доме Анияра Молдабаева, который помог ему купить Абай.

Сейчас здесь находится музей «Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов». Абай, кроме напряженной творческой работы, занимался общественными делами, просветительством и благотворительностью. Он следил за тем, чтобы дети его близких стремились к знаниям, учились и всячески помогал им. По настоянию Абая Анияр Молдабаев учился в России и, получив свидетельство адвоката, вернулся на родину. Дом последней четверти XIX века, в котором проживал Анияр, сохранился до наших дней. В нем часто останавливался великий поэт.

Неслучайно в 1940 году для создания музея, это было предложение МухтараАуэзова, выбрали этот дом. Первым его директором стал Каюм Мухамедханов. Местоположение дома сохранило почти первозданный облик.

Со временем нужно стало более вместительное помещение. Музей был переведен в дом, некогда принадлежавший русским купцам - братьям Ершовым, переселившимся с Урала.

По некоторым сведениям, Абай иногда останавливался в этом доме и встречался здесь с сосланными в Сибирь. С начала семидесятых музей Абая стал располагаться в бывшем доме братьев Ершовых. Главное здание расположено в центре города, недалеко находятся мечети, центральный парк, одна из старейших в Казахстане пожарная часть с пожарной каланчой, памятник Алихану Букейханову, открытый к его столетию, в 2017 году.

В канун 150-летия Абая само здание музея было оставлено в его прежнем виде, но было объединено в единый архитектурный ансамбль со зданием администрации (старинный двухэтажный особняк) и мечетью с медресе Ахмета Ризы, где учился Абай.

В 1990 году заповедник-музей Абая был переименован в государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили».

В его состав входят литературный музей Абая и медресе Ахмета Ризы, музей «Алаш арыстары – Мухтар Ауэзов» в городе Семее, музей М. Ауэзова в урочище Борили, музей Кокбая Жанатаева в урочище Такыр Кокбайского сельского округа, музей Шакира Абенова в селе Кундызды, а также музей Асета Найманбаева, расположенный в Урджарском районе ВКО.

Внутри прямо напротив входа стоит скульптура Абая, в руках он держит книгу. Величавый и в то же время задумчивый взгляд мудреца кажется пронзает тебя сквозь время.

В больших залах музея находятся экспозиции: «Абай и его время», «Времена года», «Абай в изобразительном искусстве», «Поэтическая школа Абая», «Абай и современность», «Восточные поэмы», «Произведения Абая», «Абай в сердце народа», «Зал сувениров», «Поэма Искандер».

Также в музее Абая находится ценный экспонат – чемодан, в котором перевозили останки Шакарима.

Шакарима убили в 71 год. Он жил в то время уединенно, много писал. Великий философ без суда и следствия был расстрелян советскими чекистами в 30-х годах. Его сын Ахат очень долго искал останки отца, и нашел их в колодце благодаря свидетелю убийства в 1961 году. Чемодан передал в 2017 году в дар музею один из местных жителей.

25 июля 1961 года Ахат спустился в этот колодец и три дня один вел раскопки останков отца. И в этом чемодане их перевезли в село Жидебай, где недалеко от могилы Абая 8 августа 1961 года провели обряд погребения.

В музее также находится книга произведений Абая огромных размеров, напечатанная в Германии. На первой странице она подписана Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В медресе Ахмета Ризы, здание которого находится рядом с музеем, Абай учился в 1854-1859 гг. Здесь можно увидеть древнейшие книги и рукописи на арабском, фарси, чагатайском, турецком и татарском языках.

Сразу привлекает внимание изображенная на стене картина - Абай в окружении восточных философов и поэтов.

Собраны материалы о связях представителей казахского и татарского народов.

В здании мечети находится «Школа искусства Абая».

К сожалению, само здание медресе и мечети не сохранилось, но было воссоздано в прежнем виде. Осталась только дверь, исписанная учениками. То есть и в 19 веке дети любили пошалить.

В музее и его отделах представлено свыше 20 тысяч подлинных экспонатов. Работает 82 человека. Но больше всего, пожалуй, удивила преданность сотрудников своей работе, которые, несмотря на трудности и сложные условия, продолжают хранить вещественную память о поэте, знакомят с жизнью и творчеством Абая всех желающих.

Также в городе Семее есть улица, театр имени Абая. На центральной площади стоит памятник.

Ранее корреспондент МИА «Казинформ» посетила урочище Жидебай в Абайском районе.

Каксообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил придатьродине великого Абая высокий статус и сделать его популярным местомпаломничества. Также глава государства подписал Указо праздновании на высоком уровне 175-летия Абая.

Фото автора и Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили»