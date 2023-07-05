Проведены взаимные инспекции «объектов контроля» Казахстана и Китая

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инспекционная группа Министерства обороны и Пограничной службы КНБ Казахстана совместно с представителями Кыргызстана, России и Таджикистана провела инспекцию «объекта контроля» в одной из частей Народно-освободительной армии Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Аналогичные мероприятия китайские военные эксперты провели на территории Казахстана в подразделении Пограничной службы КНБ в городе Жаркенте.

Цель инспекций – проверка ежегодной военной информации о количестве вооружений, военной техники и личного состава, расположенных в зоне 100 км по обе стороны границы, предоставленной участниками действующего соглашения.

В ходе проверочных мероприятий инспекционные группы получили брифинги от командований, ознакомились с повседневной деятельностью, инфраструктурой инспектируемых частей.

Военные инспекторы обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в сфере организации инспекционной деятельности, направленной на укрепление мер доверия.

По результатам инспекций стороны подтвердили полное выполнение Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой своих международных обязательств.