Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Проведены взаимные инспекции «объектов контроля» Казахстана и Китая

    5 Июля 2023, 16:00

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инспекционная группа Министерства обороны и Пограничной службы КНБ Казахстана совместно с представителями Кыргызстана, России и Таджикистана провела инспекцию «объекта контроля» в одной из частей Народно-освободительной армии Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Аналогичные мероприятия китайские военные эксперты провели на территории Казахстана в подразделении Пограничной службы КНБ в городе Жаркенте.

    Цель инспекций – проверка ежегодной военной информации о количестве вооружений, военной техники и личного состава, расположенных в зоне 100 км по обе стороны границы, предоставленной участниками действующего соглашения.

    В ходе проверочных мероприятий инспекционные группы получили брифинги от командований, ознакомились с повседневной деятельностью, инфраструктурой инспектируемых частей.

    Военные инспекторы обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в сфере организации инспекционной деятельности, направленной на укрепление мер доверия.

    По результатам инспекций стороны подтвердили полное выполнение Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой своих международных обязательств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Пограничники Китай Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пограничники предупредили о возможных заторах в пункте пропуска в Костанайской области
    Члены экипажа китайского корабля готовятся к выходу в космос
    Впервые магистранты из Ирана и Кореи получили дипломы Национального университета обороны РК
    В Вооруженные силы поступили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице