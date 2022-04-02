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    Проведены работы по откачке воды в Бескарагайском районе ВКО

    2 Апреля 2022, 17:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения превентивных мер на паводкоопасных участках в Восточном Казахстане заблаговременно организована работа спасателей и местных исполнительных органов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    1 апреля с 10:00 до 20:00 в Бескарагайском районе силами спасателей ДЧС и МИО проведены работы по откачке талых вод с улиц и открытых территорий, всего откачано 13095,2​ куб.м.

    Всего было задействовано20 сотрудников ДЧС ВКО и 4 единицы техники, 4 мотопомпы, со стороны МИО 8 работников и 3 единицы техники.


    ДЧС ВКО рекомендует гражданам очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев, так как это приводит к затору воды, подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина). В случае осложнения обстановки быть готовыми к эвакуации, перегнать скот в безопасное место , приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты, перенести ценные вещи на верхние этажи

    В случае эвакуации отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах., животных выпустить из помещений, где есть угроза подтопления.

    При чрезвычайной ситуации обращаться по телефону: 112.


    Фото:gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Паводок МЧС
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