Проведены работы по откачке воды в Бескарагайском районе ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения превентивных мер на паводкоопасных участках в Восточном Казахстане заблаговременно организована работа спасателей и местных исполнительных органов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

1 апреля с 10:00 до 20:00 в Бескарагайском районе силами спасателей ДЧС и МИО проведены работы по откачке талых вод с улиц и открытых территорий, всего откачано 13095,2​ куб.м.

Всего было задействовано20 сотрудников ДЧС ВКО и 4 единицы техники, 4 мотопомпы, со стороны МИО 8 работников и 3 единицы техники.



ДЧС ВКО рекомендует гражданам очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьев, так как это приводит к затору воды, подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина). В случае осложнения обстановки быть готовыми к эвакуации, перегнать скот в безопасное место , приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты, перенести ценные вещи на верхние этажи

В случае эвакуации отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах., животных выпустить из помещений, где есть угроза подтопления.

При чрезвычайной ситуации обращаться по телефону: 112.



Фото:gov.kz

