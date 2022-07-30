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    • Проведено более 100 операций по пересадке органов за полгода в РК

    30 Июля 2022 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии 2022 года в трансплантационных центрах республики проведено 104 операции по пересадке органов: 7 органов от 2 посмертных доноров и 97 органов от прижизненных доноров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    В Казахстане функционирует 6 центров трансплантации, 40 донорских стационаров, 26 стационарных и 16 региональных трансплантационных координаторов.

    С 2012 года работает Республиканский координационный центр по трансплантации, главной задачей которого является создание эффективной национальной системы органного донорства в стране.

    В 2021 году центром проведена координация трансплантации от 4 посмертных доноров, было изъято 10 донорских органов и пересажено 10 пациентам, состоящих в Регистре реципиентов, как нуждающиеся в трансплантации.

    В целом, в прошлом году в трансплантационных центрах республики проведена 171 операция по трансплантации органов, транспортировано 10 органов от 4 посмертных доноров и 161 орган от прижизненных доноров.

    Стоит отметить, что казахстанцы вправе регистрировать свое прижизненное волеизъявления на посмертное донорство органов в целях трансплантации через портал egov.kz.

    Так, с 2020 года на портале зарегистрировано около 18 000 заявок, из них отказы – более 17 000, согласия – около 1000.

    В целом, формирование в обществе доброжелательного отношения к органному донорству является одним из важных вопросов здравоохранения Казахстана.

    Поэтому трансплантационные координаторы проводят обширную информационно-разъяснительная работу.
    #Минздрав РК #Общество #Трансплантация #Донорство
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