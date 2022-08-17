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    Проведено 397 обследований автодорог в Северо-Казахстанской области

    17 Августа 2022 20:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканского месячника «Безопасная дорога» полицейскими Северо-Казахстанской области проведено 397 обследований автомобильных дорог и улично-дорожной сети, с охватом более 800 км дорог, в ходе которых выявлено 294 дефекта, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Выдано 212 предписаний по устранению выявленных недостатков, по которым привлечено к административной ответственности 21 должностное лицо, ответственное за содержание дорог.

    В социальных сетях неоднократно поднимался вопрос безопасности дорожного движения на развязке улиц Қожаберген-жырау – Жамбыла, что на выезде из Петропавловска.

    Управлением административной полиции департамента полиции СКО проведено дополнительное обследование данного участка транспортной развязки.

    «Транспортная развязка улиц Қожаберген-жырау – Жамбыла является участком с повышенной интенсивностью движения. Вместе с автомобилями там ежедневно проезжают сотни «шоссейников», «гравийников» и «горников». Полицейские призывают велосипедистов строго соблюдать Правила: в общем потоке двигаться справа, а «кольцо» пересекать через пешеходные переходы, переводя свой байк за руль, пешим порядком. Это занимает некоторое время, однако позволяет не нарушать Правила, а главное – сохранить жизнь и здоровье», – говорит начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

    К слову, организованные группы спортсменов-велосипедистов могут пересекать «кольцо» в потоке автомашин, при условии, если их сопровождает машина сопровождения с тренером. По информации УАП ДП СКО, дорожные знаки приоритета на развязке улиц Қожаберген-жырау – Жамбыла установлены в полном объеме. Улица Жамбыла на данной развязке является главной, при движении со стороны ТОО «Кызылжар Су» и ул.314 Стрелковой дивизии водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся по улице Жамбыла.

    Установка светофорного объекта на данном участке невозможна, так как он расположен на подъеме. В рамках целевой программы обеспечения безопасности дорожного движения в октябре текущего года местными исполнительными органами запланирована установка систем автоматической фиксации нарушений (скоростемеры) на территории областного центра, один из которых будет установлен в районе путепровода по улице Жамбыла.

    Фото: polisia.kz
    #Северо-Казахстанская область #Транспорт #Дороги
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