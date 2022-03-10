Проведение весенне-полевых работ: ряд поручений дал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил держать на особом контроле вопрос по качественному и своевременному проведению весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ставлю задачу перед Министерством сельского хозяйства и акимами регионов держать на особом контроле вопрос по качественному и своевременному проведению весенне-полевых работ», - сказал Премьер-Министр во время заседания Правительства.

Вместе с тем, Алихан Смаилов дал ряд задач по проведению весенне-полевых работ.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей обеспечить посев необходимого объема социально значимых и кормовых культур, в том числе стимулировать хозяйства, в первую очередь, в рамках форвардного закупа Продкорпорацией. Мы знаем, что в прошлом году в некоторых регионах страны были проблемы с обеспечением кормами. В этом году эта ситуация не должна повториться», - сказал Алихан Смаилов.

Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акимами регионов Премьер-Министр поручил принять меры по обеспечению водой сельхозтоваропроизводителей на весь летний период.

«Министерству индустрии совместно с акимами регионов провести работу с производителями минеральных удобрений по обеспечению в приоритетном порядке внутреннего рынка. Тут также важны цены на них, которые выросли в этому году почти в два раза. Антимонопольному органу проработать вопрос с производителями удобрений», - сказал Премьер-Министр.



