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    Проведение весенне-полевых работ: ряд поручений дал Премьер-Министр РК

    10 Марта 2022, 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил держать на особом контроле вопрос по качественному и своевременному проведению весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ставлю задачу перед Министерством сельского хозяйства и акимами регионов держать на особом контроле вопрос по качественному и своевременному проведению весенне-полевых работ», - сказал Премьер-Министр во время заседания Правительства.

    Вместе с тем, Алихан Смаилов дал ряд задач по проведению весенне-полевых работ.

    «Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей обеспечить посев необходимого объема социально значимых и кормовых культур, в том числе стимулировать хозяйства, в первую очередь, в рамках форвардного закупа Продкорпорацией. Мы знаем, что в прошлом году в некоторых регионах страны были проблемы с обеспечением кормами. В этом году эта ситуация не должна повториться», - сказал Алихан Смаилов.

    Министерству экологии совместно с Министерством сельского хозяйства и акимами регионов Премьер-Министр поручил принять меры по обеспечению водой сельхозтоваропроизводителей на весь летний период.

    «Министерству индустрии совместно с акимами регионов провести работу с производителями минеральных удобрений по обеспечению в приоритетном порядке внутреннего рынка. Тут также важны цены на них, которые выросли в этому году почти в два раза. Антимонопольному органу проработать вопрос с производителями удобрений», - сказал Премьер-Министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Минсельхоз Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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