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    Проведение расширенного заседания политсовета «Nur Otan» планируется в ноябре

    26 Августа 2021, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета «Nur Otan». Об этом сообщил Председатель партии Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    «В текущем году партия провела несколько серьёзных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нём необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с Бауыржаном Байбеком.

    Напомним, сегодня Председатель партии «Nur Otan» принял своего первого заместителя Б.Байбека.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Первый Президент - Елбасы
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