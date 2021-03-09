Проведение министерской конференции ВТО перенесено на конец года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В г. Женеве (Швейцарская Конфедерация) в ходе заседания генерального совета Всемирной торговой организации с участием нового генерального директора Н.Оконджо-Ивеала принято решение о проведении 12-й Министерской конференции ВТО (МК-12) в ноября 2021 года в Женеве, передает МИА «Казинформ».

По информации председателя Генерального совета ВТО, Посла Новой Зеландии Д.Уолкера, в ходе консультаций членами ВТО была отмечена невозможность проведения МК-12 в г. Нур-Султане 21-24 июня т.г. в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и появлением новых штаммов.

При этом члены ВТО выразили мнение о целесообразности переноса данного глобального мероприятия на конец 2021 года и проведении его в Женеве под председательством Казахстана. Данное предложение было принято Генсоветом ВТО консенсусом.

Ряд членов ВТО отметили, что принятое решение по новым срокам и месту проведения МК-12 является большим шагом вперед и имеет ключевое значение для Организации. Постпреды при ВТО выразили благодарность Казахстану за открытость, проявленную гибкость и согласие на проведение МК-12 в Женеве в интересах всех стран-членов ВТО, а также за готовность выступить Председателем МК-12, несмотря на изменение места проведения мероприятия.

Делегация Казахстана выразила благодарность всем членам ВТО за твердую поддержку предложения нашей страны принять МК-12 в Нур-Султане в 2020 году, а затем и предложения о переносе MК-12 на июнь 2021 года в связи с глобальной пандемией коронавируса. В то же время, учитывая сохраняющуюся неопределенность и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, Казахстан согласился с мнением стран-членов ВТО о целесообразности проведения MК-12 в конце текущего года в Женеве и подтвердил готовность председательствовать на МК-12.