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    Проведение коллективных богослужений и ауызашаров запретили в Нур-Султане

    9 Апреля 2021, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в период месяца Рамазан запрещается проведение коллективного богослужения. Об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период месяца Рамазан запрещается проведение коллективного богослужения, джума намаза и пятикратного намаза. Также в период священного месяца Рамазан запрещается проведение коллективного ауызашара, в том числе на дому, за исключением ауызашара среди членов одной семьи. Вы знаете, что лица старше 65 лет являются в группе риска, в связи с чем в период священного месяца Рамазан рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, в том числе не посещать места проведения ауызашара», - прояснила Жанна Пралиева.

    Она напомнила гражданам, что вакцинация от коронавирусной инфекции не нарушает пост. Он нарушается в случае, если вещество попадает через пищеварительную систему: через рот или нос.

    «Поэтому на сегодняшний день у нас в городах развернуты дополнительные прививочные пункты, намечается вакцинация в крупных торговых развлекательных центрах. При желании вы сможете получить вакцинацию. Все жители столицы должны осознать серьезность с ситуацией по коронавирусной инфекции. Поэтому призываю вас беречь родных и близких и соблюдать всем уже известные меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию», - обратилась к астанчанам Жанна Пралиева.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Религия Здравоохранение Коронавирус в РК
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