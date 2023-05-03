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    Проведение чемпионата мира среди молодежи в Казахстане вполне возможно - глава ФИФА

    3 Мая 2023, 20:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал возможность проведения глобальных турниров под эгидой ФИФА в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я посещал несколько центральноазиатских стран в эти дни. Я посетил Таджикистан вчера, завтра я буду в Туркменистане и в Кыргызстане, а после в Узбекистане. Я думаю, что этот регион очень интересен с точки зрения развития за последние несколько десятилетий. Что касается геополитических вопросов и других, которые мы обсуждали, футбол и то каким образом воспринимается футбол в разных странах мира – часть процесса, который ставит Центральную Азию на мировую арену, глобальную карту», - сказал Джанни Инфантино на пресс-конференции в Астане.

    По его словам, нужно работать так, чтобы культура управления и менеджмента в стране и в регионе повышалась.

    «Это футбольная страна, как и все страны в этом регионе, но тут есть определенный уровень. Люди ожидают, что кто-то другой придет, что-то за них сделает. Все мы должны работать. ФИФА готова поделиться своим опытом, компетенцией. Мы всегда говорим, что рады организовывать не встречи, а именно мероприятия и турниры. Поэтому мы и работаем. Мы тоже стремимся к этому и положительно смотрим в будущее с точки зрения проведения чемпионатов мира в Казахстане или странах Центральной Азии», - отметил глава ФИФА.

    Он уточнил, что в данный момент имеет ввиду проведение мундиалей среди молодежи.

    «Чемпионаты мира, возможно, среди молодежи, более младших возрастных групп. Я думаю, что это вполне возможно, но, конечно, нужно для этого работать. Мы не можем просто сказать, что организуем, проведем чемпионат мира. У нас должна быть определенная стратегия, нужен план, сроки. Это является частью нашего обсуждения, которое мы сегодня провели. Если мы построим в Казахстане и соседних странах необходимые условия для этого – это произойдет. Вы безусловно можете рассчитывать на меня и в целом на ФИФА, на мою команду, что мы готовы работать с вами как команда, чтобы привести в Казахстан глобальные мероприятия и события», - добавил Джанни Инфантино.

    Напомним, сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом. Он поздравил сборную Казахстана с победой над командой Дании в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы и сказал, что у ФИФА есть идеи для совместной с Казахстаном работы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Футбол Сборная Казахстана
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