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    Проведение чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики - Президент РК

    11 Февраля 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. В торжественной церемонии принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    Открывая мероприятие, глава Правительства зачитал приветственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

    «Спорт не знает границ. Он укрепляет дружбу, сближает целые народы и страны. В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек.

    Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!» — отмечается в приветствии Главы государства.

    Алихан Смаилов пожелал всем спортсменам успешных выступлений, а национальной сборной Казахстана — взойти на победный пьедестал чемпионата.

    Премьер-Министр РК также выразил особую благодарность президенту Азиатской ассоциации легкой атлетики Дахлану аль-Хамаду за помощь в организации и проведении соревнований.

    Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны.

    Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье.

    В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов. Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.

    Как сообщалось, казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи стала победительницей чемпионата Азии в закрытых помещениях. А Ольга Сафронова завоевала «серебро» чемпионата Азии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Премьер-министр РК Астана Спорт Легкая атлетика
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