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    Проведена перерегистрация партии AMANAT

    2 Марта 2022, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведена государственная перерегистрация партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии AMANAT.

    Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям. Перерегистрация проведена в соответствии c законом «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

    Как отметили в партии «AMANAT», в данный момент ведется разработка соответствующего брендбука, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях.

    Как сообщалось, в ходе съезда партии было принято решение о переименовании партии Nur Otan в AMANAT.

    Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в AMANAT.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан AMANAT
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