Проведен космониторинг использования режима водоохранной зоны и полос реки Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На состоявшемся 19-ом заседании Бассейнового совета Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан была дана высокая оценка результатам космического мониторинга реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анализ космических снимков реки Есиль, полученных с казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), был представлен специалистами АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» - начальником отдела мониторинга водных ресурсов Аягоз Аиповой и гидрологом, доктором PhD Манирой Алагуджаевой.

«Это ежегодное обсуждение представителями всех заинтересованных ведомств вопросов эффективного использования и охраны водных ресурсов: соблюдения режима водоохранной зоны и полосы реки Есиль, состояния гидротехнических сооружений, хозяйственно-питьевого водоснабжения столицы, расчистки и дноуглубления русла, прогноза паводков», - рассказала Аягоз Аипова.

Сотрудники АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» продемонстрировали результаты космического мониторинга не только реки Есиль (р. Ишим), но и прилегающих рек Селеты и Чаглинка.

Как оказалось, в соответствии с Водным Кодексом РК, для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира, устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности. На представленных космических снимках были нанесены границы водоохранных зон и запретных полос, дан анализ ситуации.

«По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с верификацией на местности, мы провели анализ антропогенной деятельности, то есть выявили места распашки земель, места выпаса скота, места полигонов бытовых отходов, места добычи полезных ископаемых, а также размещения объектов инфраструктуры с созданием цифровых векторных карт-схем. В работе были использованы актуальные космические снимки весенне-летнего периода с отечественных и зарубежных космических аппаратов среднего и высокого пространственного разрешения. Применялись методы как визуального, так и автоматического дешифрирования», - отметила Манира Алагуджаева.

По данным ДЗЗ, в пределах водоохранных зон и полос участков реки Есиль (70 км. от городов Нур-Султан и Петропавловск) было выявлено 3398 га распаханных земель, из них 40 га находится в водоохранной полосе. Из 8589 га пастбищных угодий 259 га находятся в водоохранной полосе. Космические аппараты ДЗЗ зафиксировали 15807 объектов инфраструктуры, из них 629 расположены также в водоохранной полосе. Из 17 недропользований общей площадью 0,24 кв. км, 1 объект осуществляет добычные работы за пределами лицензионных границ контрактной территории, 1 объект площадью 0,01 кв. км находится в водоохранной полосе. Обнаружены 47 полигонов отходов производства и потребления общей площадью 0,23 кв. км, из них 2 полигона площадью 0,02 кв. км находятся в водоохранной полосе, сообщили специалисты космического мониторинга.

Представляя результаты спутниковой оценки русловых процессов на реках Есиль, Селеты и Чаглинка, было отмечено, что при визуальном дешифрировании данных ДЗЗ русла реки Есиль наблюдается заиление и зарастание русла, русловая многорукавность, участки излучин и меандрирования реки, препятствующих движению водного потока, особенно в период паводков. Русло реки Селеты сильно заилено, поэтому в период прохождения паводка ряд населённых пунктов находятся в зоне угрозы подтопления.

Работы по космическому мониторингу водоохранных зон, спутниковой оценки русловых процессов, прогноза паводков и анализа ледовой обстановки вызвали большой интерес специалистов, давших высокую оценку применению данных ДЗЗ и ГИС-технологий в водном хозяйстве. Участники Бассейнового Совета отметили необходимость дальнейшего практического применения методов геопространственного анализа в гидрологических исследованиях и других смежных отраслях.