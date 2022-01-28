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    Провалившийся под лед рыбак до сих пор не найден на Капшагае

    28 Января 2022, 13:48

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Поиски провалившегося под лед рыбака на Капшагайском водохранилище результатов не дали. Активная фаза поисково-спасательных работ завершена. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области, подполковник Куат Бельдыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что 15 января текущего года в 04:36 на пульт «112» поступило сообщение о том, что при проведении ночной подледной рыбалки откололась льдина, рыбаки терпят бедствие на Капшагайском водохранилище в районе Голубого залива. В ходе проведения спасательных работ с места спасены два рыбака, которые также проводили подледную рыбалку.

    «Силами ДЧС в количестве 9 человек, на трех единицах техники и лодках проводятся поиски одного из рыбаков 1980 года рождения, который предварительно при проведении ночной подледной рыбалки провалился под лед. К месту поисково-спасательных работ дополнительно направлен вертолёт Казавиаспас «МИ-171» и 4 спасателя Республиканского оперативного спасательного отряда из Алматы. Поиски результатов не дали. Активная фаза поисково-спасательных работ 25 января была завершена согласно утвержденной Методики по возобновлению и продолжению поисково-спасательных и водолазных работ по поиску пропавших и утонувших людей», - проинформировал К. Бельдыбаев.

    Ранее сообщалось, что спасатели Алматинской области ищут рыбака, провалившегося под лед в ночное время на Капшагайском водохранилище. Был направлен вертолет.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
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