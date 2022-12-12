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    Провалившиеся под лед на озере дети погибли в Великобритании

    12 Декабря 2022, 19:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Великобритании погибли трое из четырех мальчиков, которые в воскресенье провалились под лед на озере в Уэст-Мидлендсе. Трагический инцидент произошел в 160 километрах к северу от Лондона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Еще один ребенок в возрасте шести лет по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Водолазы на месте происшествия продолжают поиски. Предположительно на озере могли пропасть еще двое детей.

    Пожарно-спасательная служба предупредила жителей региона держаться подальше от водоема и ни при каких обстоятельствах не выходить на лед.


    Фото: euronews.com
    Происшествия Великобритания Мировые новости
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