Провалившегося в 35-метровую полую сваю мальчика спасают во Вьетнаме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасательные работы в Донгтхапе на юге Вьетнама не прекращаются, но надежда извлечь живым мальчика, провалившегося на строительной площадке в полую бетонную сваю, тают, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Военные инженеры пытаются приподнять бетонную трубу, зарытую в землю на глубину 35 метров. Они откапывают почву вокруг конструкции.

Десятилетний ребенок упал в бетонную ловушку диаметром всего в 25 сантиметров в субботу. Спасатели подозревают, что у него множественные травмы, жив ли он ещё - неизвестно.





Фото: ru.euronews.com