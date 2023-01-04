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    Провалившегося в 35-метровую полую сваю мальчика спасают во Вьетнаме

    4 Января 2023, 21:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спасательные работы в Донгтхапе на юге Вьетнама не прекращаются, но надежда извлечь живым мальчика, провалившегося на строительной площадке в полую бетонную сваю, тают, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Военные инженеры пытаются приподнять бетонную трубу, зарытую в землю на глубину 35 метров. Они откапывают почву вокруг конструкции.

    Десятилетний ребенок упал в бетонную ловушку диаметром всего в 25 сантиметров в субботу. Спасатели подозревают, что у него множественные травмы, жив ли он ещё - неизвестно.


    Фото: ru.euronews.com
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