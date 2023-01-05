Провалившегося под лед мужчину спасли полицейские Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, провалившегося под лед, спасли полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 января на реке Урал в городе Атырау двое мужчин провалились под лед. Заметив это, неравнодушные горожане позвонили в полицию и спасательную службу. Прибывшие на место происшествия инспекторы отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбные запасы ДП Атырауской области Жеткиншек Имангалиев и Айбат Жаумбаев спасли мужчину с помощью веревки.

Пытаться передвигаться по такому ненадежному льду было очень опасно, поэтому стражи порядка решили дождаться сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и специальное техническое оборудование.Сотрудники полиции оказали первую медицинскую помощь мужчине, которого вытащили из-под льда. В настоящее время атыраускими полицейскими совместно со спасательной службой ведется поиск второго человека.Сейчас река Урал в Атырау представляет опасность для жизни человека из-за таяния ледяной поверхности. В связи с резким потеплением, сотрудники патрульной полиции проводят разъяснительную работу с рыбаками и подростками и предупреждают о том, что движение по льду особенно опасно для жизни человека.













Фото: ДЧС Атырауской области











