Провал канализационного коллектора произошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице, на пересечении улиц Тауелсиздик и Кажымукана, произошел провал канализационного коллектора, находящегося на тротуарной части дороги. Об этом сообщили в ГКП «Астана су арнасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 апреля 2021 года в 17:08 часов на пересечении улиц Тауелсиздик - Кажымукана произошел провал канализационного коллектора Д=800, находящегося на тротуарной части дороги», - отмечено в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что провал не является помехой транспортному движению, и отключения от водоснабжения близлежащих домов не планируется.

В настоящее время аварийной бригадой ГКП «Астана су арнасы» ведутся работы по восстановлению коллектора и дорожного полотна на тротуарной части дороги.