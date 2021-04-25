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    14:17, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Провал канализационного коллектора произошел в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице, на пересечении улиц Тауелсиздик и Кажымукана, произошел провал канализационного коллектора, находящегося на тротуарной части дороги. Об этом сообщили в ГКП «Астана су арнасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 апреля 2021 года в 17:08 часов на пересечении улиц Тауелсиздик - Кажымукана произошел провал канализационного коллектора Д=800, находящегося на тротуарной части дороги», - отмечено в сообщении.

    Вместе с тем отмечается, что провал не является помехой транспортному движению, и отключения от водоснабжения близлежащих домов не планируется.

    В настоящее время аварийной бригадой ГКП «Астана су арнасы» ведутся работы по восстановлению коллектора и дорожного полотна на тротуарной части дороги.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Главная ЖКХ Происшествия
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