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    Прототип «умной» теплицы разработали кызылординские школьники

    3 Января 2021, 08:46

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординские школьники разработали прототип «умной» теплицы, которая сама подбирает нужные режимы и контролирует процесс роста растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Хабар 24.

    Разработка проекта у Тогжан и Жулдызай заняла почти 1,5 года. Сначала - расчёты на бумаге, затем - небольшой прототип, в котором сейчас появились первые всходы. Пока это - мята и редис. В будущем - самые разные сельскохозяйственные культуры.

    «Контроль за их сложным вегетативным периодом будет полностью автоматизирован. Как только температура в теплице или влажность воздуха и почвы в ней резко снизится или превысит максимальное значение, система отреагирует моментально. Любое отклонение от заданных норм высветится на дисплее», - рассказала ученица 9 класса НИШ Тогжан Марат.

    Максимум отдачи и минимум затрат. Все приборы учёта - воды, воздуха, почвы - работают за счёт солнечной энергии. Отсюда, говорят разработчики, и низкая себестоимость конечного продукта. Кроме того, модель позволяет настраивать систему и выбирать нужные режимы.

    «Мы планируем расширить функциональные настройки и включить в них управление теплицей при помощи смартфонов. Хотим разработать устройство, которое сможет контролировать уровень углекислого газа», - сказала учитель биологии НИШ Райхан Тажи.

    Разработка юных биологов может стать очень ценной для региона. «Умные» теплицы позволят в разы повысить производительность и сократить трудозатраты на выращивание овощей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область Образование Наука
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