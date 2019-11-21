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    Прототип ракеты Илона Маска для полетов на Марс взорвался в ходе испытаний

    21 Ноября 2019, 17:10

    ТЕХАС. КАЗИНФОРМ – Первый прототип корабля Starship Mk1, принадлежащий компании SpaceX, взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика в штате Техас в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBSNews.

    Верхнюю часть корабля разорвало, когда баки для метана и кислорода были максимально заполнены криогенной жидкостью.

    В своем заявлении компания SpaceX подчеркнула, что целью испытания было максимальное повышение давления в системах корабля, и его результат не стал неожиданностью. «Никто из сотрудников не пострадал, и инцидент не приведет к сбою в работе», - говорится в заявлении.

    В заявлении компании также говорится, что компания решила не ремонтировать поврежденный прототип корабля, а сразу же приступить к созданию более продвинутой версии Mk3.

    Основатель компании SpaceX Илон Маск представил прототип корабля Starship 28 сентября в Техасе, при этом отметив, что первый орбитальный полет запланирован на ближайшие месяцы. По задумке разработчиков, корабль Starship будет доставлять пассажиров и грузы на орбиту Земли, Луну и, в конечном итоге, на Марс.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Освоение космоса
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