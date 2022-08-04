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    • Протокол лечения оспы обезьян готовит Минздрав РК

    4 Августа 2022 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что сегодня некоторые страны изучают экспериментальный противовирусный препарат для лечения оспы обезьян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра, сегодня имеется 1300 тестов для определения оспы обезьян. Они являются специфической диагностикой.

    «При подозрении на оспу обезьян мы имеем возможность специфически именно на этот вирус обследовать и иметь результаты», - пояснила Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

    «ВОЗ сегодня рекомендует проводить симптоматическое лечение. Ученые и те страны, где распространяется данная инфекция, говорят о триаде симптомов: интоксикация, когда реагируют лимфоузлы и появляется характерная сыпь. Проводится симптоматическое лечение. Сегодня некоторые страны изучают экспериментальный препарат - противовирусный препарат. Мы его тоже изучаем. Нам очень важно, чтобы он прошел клинические испытания. При успешном клиническом испытании мы тоже будем рекомендовать и включать в протокол лечения оспы обезьян», - сообщила Ажар Гиният.

    Как уточнила министр, случаев с подозрением на инфекцию не зарегистрировано в Казахстане.

    «Мы наблюдаем тех пациентов, у которых имеются похожие симптомы. Мы еще тесты не использовали, такой классической картины данного заболевания не зарегистрировано в нашей стране», - сказала Ажар Гиният.

    По данным ВОЗ, на сегодня от оспы обезьян пострадало более 70 стран.

    Ранее стало известно, что Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 890 случаев оспы обезьян в стране.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Ажар Гиният #Оспа обезьян
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