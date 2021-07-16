Противопоставление ОСИ и КСК ошибочно – руководство АО «Казцентр ЖКХ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Противопоставление ОСИ и КСК ошибочно. Об этом заявил заместитель председателя правления АО «Казцентр ЖКХ» Нурбек Сериков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первоначально было противопоставление ОСИ и КСК. Это было ошибочное противопоставление, потому что интересы КСК не страдают. Все из них, кто качественно готов служить населению, готов качественно оказывать услуги, те будут развиваться в виде сервисных компаний или управляющих компаний», - пояснил Нурбек Сериков.

Ранее сообщалось, что на сегодня создано 7 499 новых форм управления, из них 1 554 по форме ОСИ.

«Надо уточнить, что само по себе создание ОСИ предполагает участие именно собственников. Проводятся голосования именно среди собственников и по итогам общего подсчета осуществляется выбор формы ОСИ, подписывается итоговый протокол. Протокол этот отправляется в департамент юстиции через Центры обслуживания населения», - пояснил Нурбек Сериков.

Отметим, что в начале прошлого года были приняты изменения и дополнения в законодательство о жилищных отношениях. Теперь на смену существующим КСК приходят ОСИ (объединения собственников имущества) или ПТ (простые товарищества).