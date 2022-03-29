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    Противопаводковый штаб заработал в Акмолинской области

    29 Марта 2022, 18:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается активная подготовка к весеннему паводку. С 28 марта в кризисном центре департамента по чрезвычайным ситуациям области развернут областной противопаводковый штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в обязанности штаба входит сбор и обобщение информации о факторах, влияющих на ЧС, связанных с неблагоприятным развитием паводковой обстановки на территории районов.

    «Также рабочая группа проводит мониторинг наполнения гидротехнических сооружений паводковыми водами, их прохождения по руслам рек. В случае подъема уровня воды на водоемах немедленно оповещаются акиматы районов и население, попадающие в зону затопления», - пояснили в ведомстве.

    ДЧС региона на паводки подготовлены 445 человек, 84 единицы техники, 12 плавсредств и 97 мотопомп. В случае осложнения паводковой обстановки в Целиноградском, Астраханском, Аршалынском, Атбасарском районах будет организована передислокация резервных сил и средств департамента. Также сформированы группировки сил из других областей.

    Как добавили спасатели, штабом налажена взаимосвязь со службами ГО и ЧС городов и районов области. В период паводка функционируют телефоны «горячей линии» - 112 и номер противопаводкового штаба - 8(7162) 55-14-84.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Паводок ДЧС
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